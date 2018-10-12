Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Синод Константинопольской церкви восстановил в сане глав неканонических "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" и заявил о возобновлении действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине.

"Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и другого духовенства со всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были каноническим путем восстановлены до их иерархического или священнического звания, а их верные были восстановлены к общению с Церковью", — говорится в решении синода КПЦ, опубликованном на ее официальном сайте.

Также синод постановил "подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии для церкви Украины".

Легализация раскола

Синод Константинопольского патриархата принял в четверг "катастрофические решения для себя и для мирового православия, которые можно назвать "легализацией раскола", заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Фактически можно назвать то, что сегодня было принято на Синоде Константинопольской церкви, легализацией раскола. Мы отчетливо, совершенно точно видим, что Константинопольский патриархат не остановился в своих решениях, не одумался, и все те многочисленные голоса, которые были слышны очень громко со всех сторон мирового православия, к сожалению, не были услышаны в Стамбуле. И сегодня Константинопольский патриархат принимает катастрофические решения — в первую очередь, для себя, и вообще для всего мирового православия", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

"Как мы видим, Константинопольский патриархат уже перешел красную черту", — добавил он.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, в свою очередь, заявил, что решение Константинопольского патриархата о начале предоставления автокефалии Украине может привести к самому мощному за тысячелетие расколу в православии.

При этом он считает, что это подвешенное решение. "Варфоломей еще тот прохиндей, который прекрасно понимает, что однажды оказанная услуга оплате не подлежит. Соответственно, он создал ситуацию, когда в выигрыше он. А сам томос может остаться в подвисшем состоянии, решение может растянуться на неопределенное время. А митрополию, по сути, будет создавать УПЦ Константинопольского патриархата", — добавил Золотарев.

Грубое искажение церковной истории

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал "грубым искажением церковной истории" решение Синода Константинопольского патриархата отменить собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

"Это просто грубое и совершенно неправомочное искажение церковной истории, реальность которой совершенно иная", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

По его словам, иерархи Константинопольского патриархата основываются "не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались".

РПЦ не признает

Решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы раскольничьей Украинской православной церкви так называемого "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и о восстановлении в сане и правах главы раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви Макария Малетича, а также их последователей — не может быть признано, поскольку противоречит нормам церковного строя, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Решение синода Константинопольского патриархата заключает в себе грубое противоречие с основополагающими каноническими нормами церковного строя — и как таковое не может быть признано действительным", — сказал Балашов РИА Новости в ответ на вопрос, меняет ли этот шаг Константинополя положение двух упомянутых лиц и структур в православном мире или они остаются неканоническими для всех других поместных православных церквей мира, помимо Константинопольской.

Балашов подчеркнул, что полную "каноническую оценку сегодняшним деяниям синода Константинопольского патриархата" даст синод Русской православной церкви на ближайшем своем заседании 15 октября в Минске.

Реакция УПЦ

Решение Синода Константинопольского патриархата по Украине является неканоническим и вмешательством в дела поместной церкви, заявил РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).

"Такие действия Константинопольского патриарха являются абсолютно неканоническими и вмешательством на территорию другой поместной церкви", — сказал архиепископ.

Он считает, что решение Синода в отношении создания автокефальной церкви будет сложно реализуемо. "Я думаю, что заявления заявлениями, но их имплементация в жизнь будет намного сложнее, чем это кажется. Так как амбиции Филарета (главы неканонической церкви на Украине — ред.) на патриаршество известны всем, и это будет главной преградой для созыва так называемого объединительного собора", — заявил Климент.

Петр Порошенко стремится добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, игнорируя собственные обещания не вмешиваться в церковные дела.