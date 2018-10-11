РПЦ: Константинополь никогда так нагло не вмешивался в дела церквей

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Решения синода Константинопольского патриархата по Украине стали беспрецедентным в истории вмешательством одной поместной церкви в дела другой, заявил в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков.
"Не было ни одного прецедента в мировой истории, чтобы Константинополь так нагло и агрессивно вмешивался в дела другой православной церкви", — сказал он.
Он также пояснил, что все поместные церкви равны между собой.