Синод РПЦ в Минске даст окончательную оценку действиям Константинополя

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Окончательную оценку действиям Константинопольского патриархата даст Синод Русской православной церкви, который пройдет в Минске 15 октября, сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Окончательную оценку всего того, что было принято сегодня, даст Священный синод Русской православной церкви, который соберется на своем очередном заседании в Минске в понедельник. И именно постоянные и временные члены Священного синода под председательством святейшего патриарха Кирилла оценят уже объективно, максимально глубоко и полно все те действия и решения, которые были приняты сегодня Константинополем, и уже исходя из этих решений Синода Русской церкви мы в дальнейшем будем исходить", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

Вместе с тем он добавил, что речь пойдет об "очень печальных шагах, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, и в связи с разрывом евхаристического общения, и в связи с другими решениями, которые будут приняты".

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы, заявив, что считает глубоко враждебным актом решение Константинополя по украинской неканонической церкви.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.