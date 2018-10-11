В РПЦ назвали незаконным создание ставропигии Константинополя в Киеве

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Создание Константинопольским патриархатом в Киеве ставропигии — представительства в непосредственном подчинении Константинопольскому патриарху — это незаконное вторжение на территорию Украинской православной церкви, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Синод Константинопольской православной церкви обнародовал в четверг решение "восстановить немедленно ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали".

"Это незаконное вторжение на каноническую территорию Украинской православной церкви", — сказал РИА Новости Балашов.

Он пояснил, что открытие подворий любой поместной православной церкви (а в мире насчитывается 15 таких церквей) на территории другой осуществляется по взаимному согласованию между двумя церквами. "В данном случае такое согласование не имело место", — подчеркнул Балашов.

В решении синода Константинопольской православной церкви не указано, какой именно церковный объект украинской столицы станет ставропигией Константинополя. По мнениям экспертов, речь может идти о целом ряде объектов на территории Украины.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.