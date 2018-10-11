Эксперт прокомментировал снятие анафемы с Филарета

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решения Синода Константинопольского патриархата по Украине — печальное событие для православия, заявил RT доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университет Роман Силантьев.

"Когда-то у нас был раскол мирового христианства на католическую и православную ветвь, вот и сегодняшнее событие войдет в историю, как день раскола уже православной ветви. Прямое вмешательство в дела другой церкви, отмена ее постановлений, вторжение на каноническую территорию, снятие анафемы с тех людей, которые ее полностью заслужили, все эти действия ведут к разрушению многовековой системы соглашений", — сказал он.

По словам Силантьева, подобными действиями Константинополь сам разрушает границу между представителями канонического православия и "раскольниками", которые есть, в частности, в Греции, Румынии и Болгарии.

"Любые раскольники могут объявить себя настоящими архиереями или священниками", — отметил он.

В четверг Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета, а также с архиепископа Макария, возглавляющего так называемую Украинскую автокефальную православную церковь.

Кроме того, Синод отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и заявил о возобновлении действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Как заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, действия Синода Константинопольского патриархата нанесут катастрофический вред украинским православным. В УПЦ, в свою очередь, не исключили, что предадут константинопольского патриарха Варфоломея анафеме.

Киевские власти хотят добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Было также решено выйти из структур, в которых председательствуют представители Константинополя.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.