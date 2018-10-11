Тимошенко приветствовала решения Константинополя по автокефалии

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться в президенты Украины, приветствовала решения Синода Константинопольского патриархата по автокефалии.

"Сегодня в Константинополе приняты очень важные и судьбоносные решения. Прямо на наших глазах делается история. История, к которой можно прикоснуться. Фактически речь идет о восстановлении справедливости вековой давности. О возвращении Украине и украинской церкви прав и свобод, утраченных более трехсот лет назад. Сегодня справедливость восстановлена и для патриарха Украинской православной церкви Филарета", — написала Тимошенко в Facebook

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.