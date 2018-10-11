Архиепископ УПЦ Климент назвал неканоническим решение Синода по Украине

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Решение Синода Константинопольского патриархата по Украине является неканоническим и вмешательством в дела поместной церкви, заявил РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод Константинополя принял катастрофические решения для себя и мирового православия, перешел красную черту. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы, заявив, что считает глубоко враждебным актом решение Константинополя по украинской неканонической церкви.

"Такие действия Константинопольского патриарха являются абсолютно неканоническими и вмешательством на территорию другой поместной церкви", — сказал архиепископ.

Он считает, что решение Синода в отношении создания автокефальной церкви будет сложно реализуемо. "Я думаю, что заявления заявлениями, но их имплементация в жизнь будет намного сложнее, чем это кажется. Так как амбиции Филарета (главы неканонической церкви на Украине — ред.) на патриаршество известны всем, и это будет главной преградой для созыва так называемого объединительного собора", — заявил Климент.

Он также посоветовал президенту Петру Порошенко заниматься реализацией предвыборных обещаний, а не вопросами церкви. "Об автокефалии он ничего не говорил, а говорил, что войны не будет и будет нормальная экономическая ситуация", — добавил архиепископ.

На вопрос о дальнейшей судьбе епископов УПЦ, которые якобы поддержали автокефалию, Климент ответил, что "президент сегодня открыто оклеветал УПЦ". "Епископы совершают богослужения и никто в отношении их санкций не совершал", — отметил он.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.