В РПЦ считают совершенно очевидной абсурдность снятия анафемы с Филарета

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решение Синода Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы раскольнического Киевского патриархата Филарета Денисенко совершенно очевидно является абсурдным, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Эти действия (лишение сана и предание анафеме Филарета в 1997 году — ред.) были ответом на те отвратительные антицерковные действия, которые предпринимал тогда еще митрополит Филарет, предстоятель Украинской церкви, для того чтобы создать некоторую самостоятельную неканоническую церковную структуру на Украине. И результатом, следствием этих действий стала его анафема. И теперь Константинопольский патриархат как бы возвращает обратно его из схизмы, из раскола, но абсурдность такого рода действий совершенно очевидна любому человеку, даже находящемуся вне контекста церковного… Потому что некое запрещение, которое было наложено одним, не может быть возвращено другим", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

По его мнению, Константинопольский патриарх рассматривает Филарета Денисенко и главу другой части раскола, Макария, "в качестве своих визави на Украине — тех людей, с которыми дальше будет иметь дело на пути создания новой церковной структуры на Украине".

"Люди были Церковью осуждены, и это осуждение приняло все мировое православие, в том числе и Константинопольский патриархат. И теперь для того, чтобы эти люди стали рукопожатными для Константинополя, их руку Константинополь сначала вытирает салфеткой, а затем будет ее жать", — добавил Волков.