Автокефалия на Украине может привести к крупнейшему расколу, заявил эксперт

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата о начале предоставления автокефалии Украине может привести к самому мощному за тысячелетие расколу в православии, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод Константинополя принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы, заявив, что считает глубоко враждебным актом решение Константинополя по украинской неканонической церкви.

"Это решение Константинопольского патриарха может послужить спусковым крючком для самого мощного за тысячелетие раскола в православии и религиозного конфликта в самой Украине. Это совершенно очевидно", — сказал Золотарев РИА Новости.

При этом он считает, что это подвешенное решение. "Варфоломей еще тот прохиндей, который прекрасно понимает, что однажды оказанная услуга оплате не подлежит. Соответственно, он создал ситуацию, когда в выигрыше он. А сам томос может остаться в подвисшем состоянии, решение может растянуться на неопределенное время. А митрополию, по сути, будет создавать УПЦ Константинопольского патриархата", — добавил Золотарев.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.