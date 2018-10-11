Константинополь возобновил действия по предоставлению автокефалии УПЦ

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Синод Константинопольской церкви восстановил в сане глав неканонических "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" и заявил о возобновлении действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине.

"Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и другого духовенства со всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были каноническим путем восстановлены до их иерархического или священнического звания, а их верные были восстановлены к общению с Церковью", — говорится в решении синода КПЦ, опубликованном на ее официальном сайте.

Также синод постановил "подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии для церкви Украины".

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.