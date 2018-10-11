Филарет заявил, что церкви на Украине объединятся и скоро получат томос

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что в ближайшее время церкви в стране объединятся и получат томос (указ) о создании единой поместной церкви.

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод Константинополя принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.

"Теперь мы можем при нашей доброй воле объединиться уже в одну украинскую православную церковь, которая будет потом признана Вселенским патриархом и не только Вселенским патриархом. Но томос об автокефалии украинской церкви мы получим от Вселенского патриарха", — сказал Филарет в четверг на брифинге.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.