Филарет пообещал, что на Украине будут и другие церкви

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Глава неканонической церкви на Украине Филарет обещает, что после получения автокефалии в стране смогут существовать и другие церкви, в том числе российская.

"Создание на Украине единой Украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не может существовать другая церковь. Имеется ввиду российская церковь. Те украинские епархии, которые не присоединятся к единой украинской православной церкви, не будут иметь право называться украинской церковью. А право на существование будут иметь", — заявил Филарет на брифинге.

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.