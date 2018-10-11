КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов заявил, что с архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь, нельзя было снять анафему, поскольку он под ней никогда и не был.

Таким образом он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Синод Константинопольского патриархата в четверг снял анафему с украинских раскольников — Макария и главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко.

"Надо понять, что это за решение такое смешное. Ведь чтобы апелляцию (на отлучение от церкви – ред) получить, ведь человека (Филарета – ред.) при царе Горохе запретили, он должен был сразу обратиться…, а он через 20 лет обращается, причем письменно. А второй (Макарий – ред.) под анафемой точно не был, а все рассказывают, что с них снята анафема", — сказал Анисимов.

В мае 1992 года архиерейский собор УПЦ сместил Филарета с должности предстоятеля, а в июне того же года уже собор РПЦ лишил его сана. Тот в ответ отказался подчиняться решениям и самовольно создал неканоническую структуру – "Киевский патриархат", который не признается всеми поместными православными церквами. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.