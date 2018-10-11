АФИНЫ, 11 окт — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата в четверг снял анафему с украинских раскольников — с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь, для предоставления автокефалии Украине, однако такое решение незаконно, заявил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

Константинопольский патриархат пока официально не сообщал о решениях Синода.

"Это (решение о снятии анафемы) действительно так. Решение было принято на Синоде. Это сделано с целью предоставления в дальнейшем автокефалии, поскольку схизматикам не может быть предоставлена", — сказал собеседник агентства, комментируя информацию СМИ о восстановлении в каноническом сане предстоятелей двух украинских раскольнических церквей.

По его словам, возвращение канонического сана незаконно, поскольку отлучала этих священников Русская Православная церковь. Собеседник агентства подчеркнул, что автокефалию можно предоставить только канонической церкви с законным Синодом.

"Это можно сделать только в отношении каноничного Синода. Если нет законного Синода с законными представителями, автокефалия не может состояться. С этой целью им возвращают каноничность", — сказал он.

Источник также выразил мнение, что никто не признает украинскую автокефалию. "Какая поместная церковь признает этого Филарета? Почти ни одна не признает его. Потому что это будет незаконно. Для каноничности надо соблюдать установленные процессы. Эти процессы не были соблюдены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, признать украинскую автокефалию может Албанская церковь, Финляндская и Эстонская, у которой "есть проблемы" с РПЦ. "Элладская церковь не признает", — сказал он.

"Для признания каждая из 15 поместных церквей должна созвать Синод, изучить, было ли это решение патриархии законным, отвечает ли всем условиям Филарет. Этого не может сделать ни одна церковь — ни Сербская, ни Болгарская, ни Румынская. Ни одна. Это может сделать предстоятель Албанской церкви Анастасиос, могут Финляндская и Эстонская церковь. Только эти три. Все остальные не признают", — считает собеседник агентства.

Источник также назвал ошибкой решение Константинопольского патриарха Варфоломея снять анафему с Филарета. "Филарета отлучила Русская церковь за то, что он сделал… Одна ошибка следует за другой. Похоже, что схизма растет с этими решениями Варфоломея", — сказал он.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.