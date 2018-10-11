В Сербию из Ростова доставили ковчег с мощами святых

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Ковчег с мощами Ростово-Ярославских святых из Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря доставлен на время в Сербию, где его встречает руководство Сербской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент РИА Новости.

Мощи русских святых из аэропорта были привезены днем в четверг к малому храму Святого Саввы в центре Белграда. Ковчег с мощами 18 святых, среди которых Преподобный Сергий Радонежский, день памяти которого православные празднуют 8 октября, Святой благоверный князь Александр Невский, Святитель Димитрий, митрополит Ростовский и другие святые, будет находиться в храме города Иваница Жичской епархии СПЦ до середины ноября.

Мощи были встречены сотнями верующих под колокольный звон на ступенях храма.

"Мы привезли частицы святых мощей наиболее почитаемых в Ростово-Ярославской земле, откуда, собственно, и началась сама наша русская история. Так же как и для сербского народа, для народа русского очень много значат наши святые. Так же как и у народа сербского, именно стремление к святым и святыне сформировало основные принципы нашей культуры и нашей государственности", — заявил собравшимся настоятель Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря отец Августин.

Акцию благословили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон и Епископ Жичский Юстин. В составе делегации – наместник Спасо-Яковлевского монастыря игумен Августин, основатель благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова Вадим Якунин, директор колокольного завода "Италмас" Николай Шувалов и координатор данного проекта Наталия Шатилина.