Митрополит Иларион назвал авантюрой идею предоставления Украине автокефалии

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал авантюрой идею предоставления автокефалии Украине.
По словам Илариона, не понятно, кому будут вручать документ об автокефалии, если его напишут в Константинополе, так как его положено передавать главе церкви, а не главе государства.
"Мы думаем, что будет очень странно, если Константинополь примет какие-то односторонние решения, тем более, что очень ясно стало в последние месяцы, в последние недели, что ни одна поместная церковь в этой авантюре, не побоюсь этого слова, Константинополь не поддерживает", — сказал митрополит журналистам на полях шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.
Также Иларион подчеркнул, что автокефалия — это желание светских властей Украины.
Он отметил, что "даже те раскольнические группы, которые могут стать основой новой автокефальной церкви, пока не объединились между собой, и они не выразили какого-то ясного понимания того, какой должна быть эта автокефалия".
Митрополит подчеркнул, что Украина — это независимое государство, но статус церкви определяется самой церковью.
"А сегодня большинство православных верующих Украины, принадлежащих украинской православной церкви, не хотят никакой автокефалии, не просят об автокефалии и не примут ее", — заключил Иларион.
Борьба за автокефалию
В прошлом месяце Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.