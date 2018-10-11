Митрополит Иларион назвал авантюрой идею предоставления Украине автокефалии

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал авантюрой идею предоставления автокефалии Украине.

Синод Константинопольского патриархата проходит 9-11 октября в Стамбуле. По мнению экспертов, он может рассмотреть тему предоставления автокефалии церкви на Украине. Однако пока РПЦ не располагает данными о ходе синода.

По словам Илариона, не понятно, кому будут вручать документ об автокефалии, если его напишут в Константинополе, так как его положено передавать главе церкви, а не главе государства.

"Мы думаем, что будет очень странно, если Константинополь примет какие-то односторонние решения, тем более, что очень ясно стало в последние месяцы, в последние недели, что ни одна поместная церковь в этой авантюре, не побоюсь этого слова, Константинополь не поддерживает", — сказал митрополит журналистам на полях шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.

Также Иларион подчеркнул, что автокефалия — это желание светских властей Украины.

Он отметил, что "даже те раскольнические группы, которые могут стать основой новой автокефальной церкви, пока не объединились между собой, и они не выразили какого-то ясного понимания того, какой должна быть эта автокефалия".

Митрополит подчеркнул, что Украина — это независимое государство, но статус церкви определяется самой церковью.

"А сегодня большинство православных верующих Украины, принадлежащих украинской православной церкви, не хотят никакой автокефалии, не просят об автокефалии и не примут ее", — заключил Иларион.

Борьба за автокефалию

Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

В прошлом месяце Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.