В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу православия

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Кремль не поддерживает действия, которые могут привести к расколу в православном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса. И, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля в случае, если Священный Синод примет решение по автокефалии Украинской православной церкви.