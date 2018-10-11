Современная Европа идет по пути СССР, заявил раввин

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Европе все чаще нападают на религиозные меньшинства, ограничивая их в правах, аналогичное происходило в Советском Союзе, заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Раввин Гольдшмидт возглавил церемонию вручения премии CER Prize в сфере IT. С 2013 года Совет раввинов Европы вручает разработчикам CER Prize тем проектам, которые соответствующие еврейскому принципу "Тикун Олам" — исправление мира. Участником конкурса может стать любой вне зависимости от национальности и вероисповедания.

"Исландия, небольшая страна в центре Атлантики, между Европой и США, инициировала закон, криминализирующий обрезание. Наказание за него, шесть лет тюрьмы, является куда более суровым, чем то, которая была предусмотрена за тот же обряд в СССР – пять лет тюрьмы. Европейские постмодернистские общества идут по пути Советского Союза?", — задался вопросом Гольдшмидт.

Он отметил, что приехал в Россию 30 лет назад и "начал работать раввином еще в Советском Союзе". Тогда, как отметил он, за ним велось наблюдение "24 часа из 24-х".

Раввин напомнил о том, что современные технологии не только приносят пользу человеку, но и таят огромную опасность. Одной так называемой "четвертой промышленной революции" является, по его мнению, тотальный контроль над личностью.

"Когда мы достигнем пика четвертой промышленной революции, прослушивающие устройства КГБ покажутся нам детской игрой. Даже книга Джорджа Оруэлла "1984" будет небольшим кошмаром по сравнению с тактикой и возможностями наблюдения, которые откроются перед людьми в результате слияния вычислительных технологий и биометрии", — предостерег раввин.