В Петербурге произошел пожар в деревянной часовне XIX века

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Пожарные ликвидировали огонь в деревянной часовне в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.

"11 октября в 03:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Лермонтова, 30. Обгорела внешняя сторона стены деревянной часовни на площади 15 квадратных метров. В 05:20 пожар ликвидирован", — сказано в сообщении.

Согласно данным открытых источников, по этому адресу располагается часовня в честь святой равноапостольной Царицы Тамары при учебном центре ОМОН в Красном селе.

Часовня была построена в 1850-1900 годах при Удельной больнице. Здание деревянной часовни пережило Великую Отечественную войну, в советское время здание использовали как морг. В марте 1996 года его признали памятником архитектуры местного значения. В 2006-2007 годах часовню отреставрировали на средства предпринимателя при поддержке соседнего подразделения ОМОН.