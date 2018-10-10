Нападение Мамаева и Кокорина на Пака в Москве обсудят пятьсот экспертов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Потасовку в кафе с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обсудят на международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму "Защитим будущее" 29-30 октября в Москве, сообщила РИА Новости в среду пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК) — организатора форума.
По информации РЕК, адвокат Дениса Пака Геннадий Удудян заявил в СМИ, что нападение на его доверителя было совершено по расовым мотивам, изначально уголовное дело было заведено по статье "побои", но его подзащитный однозначно будет добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована.
"Обсуждение этого инцидента, возможно, с участием сторон конфликта, планируется на второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму "Защитим будущее". На секции "Современные формы проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии". На этой же секции, как ожидается, состоится дискуссия по теме ксенофобских настроений в спортивной среде и их влияния на современную молодежь", — заявили в пресс-службе РЕК.
В подготавливаемой им второй международной конференции "Защитим будущее" в конце октября в Москве примут участие более 500 ученых и экспертов из 35 стран мира.