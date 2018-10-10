Нападение Мамаева и Кокорина на Пака в Москве обсудят пятьсот экспертов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Потасовку в кафе с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обсудят на международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму "Защитим будущее" 29-30 октября в Москве, сообщила РИА Новости в среду пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК) — организатора форума.

Ранее московская полиция возбудила в отношении футболистов уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

По информации РЕК, адвокат Дениса Пака Геннадий Удудян заявил в СМИ, что нападение на его доверителя было совершено по расовым мотивам, изначально уголовное дело было заведено по статье "побои", но его подзащитный однозначно будет добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована.

"Обсуждение этого инцидента, возможно, с участием сторон конфликта, планируется на второй Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму "Защитим будущее". На секции "Современные формы проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии". На этой же секции, как ожидается, состоится дискуссия по теме ксенофобских настроений в спортивной среде и их влияния на современную молодежь", — заявили в пресс-службе РЕК.

По мнению РЕК, проблема ксенофобии в спорте не нова. "На нашей первой конференции "Защитим будущее", которую мы проводили в Москве два года назад, этой теме был посвящен круглый стол "Противодействие расизму, ксенофобии и антисемитизму в спорте". Его участники, среди которых были футболисты Евгений Ловчев, Евгений Алдонин, несколько спортивных журналистов, говорили о том, насколько мир спорта инфицирован этими явлениями", — отмечает Российский еврейский конгресс.

В подготавливаемой им второй международной конференции "Защитим будущее" в конце октября в Москве примут участие более 500 ученых и экспертов из 35 стран мира.