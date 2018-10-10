АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Ряд поместных церквей уже высказались за проведение всеправославного совещания по вопросу о действиях Константинопольского патриархата на Украине, заявил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говоря о реакции церквей на письмо патриарха Кирилла и комментируя перспективу созыва межправославного собрания.

Ранее патриарх Кирилл отправил письмо всем предстоятелям поместных православных церквей, в котором изложил видение Русской церкви на сложившуюся ситуацию с попытками Константинопольского патриархата начать подготовку автокефалии церкви на Украине, а также указал на целесообразность общеправославного обсуждения данной темы.

"Реакция поступает разная. Некоторые церкви публично высказались за созыв такого всеправославного совещания, некоторые церкви взяли паузу. Но я еще не видел ни одного заявления от поместных церквей в поддержку односторонних действий Константинополя, анонсированных и осуществляемых константинопольской стороной без согласия поместных православных церквей", — сказал митрополит Иларион журналистам в кулуарах саммита религиозных лидеров.

Так, к созыву всеправославного совещания призвали Синод Антиохийского патриархата, митрополит Варшавы и всей Польши Савва, иерархи Болгарской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.