АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Ряд поместных церквей уже высказались за проведение всеправославного совещания по вопросу о действиях Константинопольского патриархата на Украине, заявил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говоря о реакции церквей на письмо патриарха Кирилла и комментируя перспективу созыва межправославного собрания.
"Реакция поступает разная. Некоторые церкви публично высказались за созыв такого всеправославного совещания, некоторые церкви взяли паузу. Но я еще не видел ни одного заявления от поместных церквей в поддержку односторонних действий Константинополя, анонсированных и осуществляемых константинопольской стороной без согласия поместных православных церквей", — сказал митрополит Иларион журналистам в кулуарах саммита религиозных лидеров.
Так, к созыву всеправославного совещания призвали Синод Антиохийского патриархата, митрополит Варшавы и всей Польши Савва, иерархи Болгарской церкви.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.