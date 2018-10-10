У РПЦ нет данных о ходе Синода Константинополя, заявил митрополит Иларион

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Прошедший во вторник первый день заседания Синода Константинопольского патриархата не принес никаких новостей по "украинской автокефалии", заявил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"В Константинополе идет заседание Синода. Пока никаких ни официальных новостей, ни утечек оттуда не поступало", — сказал митрополит Иларион журналистам в кулуарах саммита религиозных лидеров в ответ на вопрос, обсуждается ли как-то на Синоде Константинополя церковная ситуация на Украине.
Во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя начавшееся заседание иерархов в Стамбуле, заявил о том, что в Русской православной церкви надеются на "торжество здравого смысла и христианской совести" в Константинопольской церкви.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.