У РПЦ нет данных о ходе Синода Константинополя, заявил митрополит Иларион

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Прошедший во вторник первый день заседания Синода Константинопольского патриархата не принес никаких новостей по "украинской автокефалии", заявил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Синод Константинопольского патриархата проходит 9-11 октября в Стамбуле. По мнению экспертов, он может рассмотреть тему предоставления автокефалии церкви на Украине.

"В Константинополе идет заседание Синода. Пока никаких ни официальных новостей, ни утечек оттуда не поступало", — сказал митрополит Иларион журналистам в кулуарах саммита религиозных лидеров в ответ на вопрос, обсуждается ли как-то на Синоде Константинополя церковная ситуация на Украине.

Во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя начавшееся заседание иерархов в Стамбуле, заявил о том, что в Русской православной церкви надеются на "торжество здравого смысла и христианской совести" в Константинопольской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.