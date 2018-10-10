В РПЦ призвали духовных лидеров всего мира помочь в восстановлении Сирии

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Духовные лидеры разных религий со всего мира должны скоординировать свои усилия для содействия в восстановлении разрушенных террористами храмов, мечетей и других объектов Сирии и Ирака, и налаживании там мирной жизни, заявил в среду председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на межрелигиозном саммите в Астане.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

"С этой трибуны я хотел бы призвать всех участников нашего форума к сплочению усилий для послевоенного восстановления Сирии и Ирака. Эти страны, хранительницы древнейшего религиозного и культурного наследия, сильнее всего пострадали от действий террористов", — сказал митрополит Иларион, выступая на VI съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане.

По его словам, в Сирии и Ираке разрушены сотни храмов и мечетей, тысячи людей лишены крова и пропитания, уничтожены больницы и школы. "Для того чтобы мирные жители могли вернуться в свои родные страны, им нужны гарантии безопасности, рабочие места, социальная инфраструктура", — отметил архиерей.

Представитель РПЦ также призвал "к объединению сил религиозных лидеров, политического и научного сообществ в совместном противостоянии пагубным явлениям современности". "Уверен, наш конструктивный диалог станет лучшим ответом на брошенный террористами вызов, если будет осуществляться в одном духе и в одних мыслях", — добавил митрополит.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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