ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Совет раввинов Европы вручил премию разработчикам из Израиля за создание гаджета, помогающего в полевых условиях определить степень опасности здоровью человека.

С 2013 года Совет раввинов Европы вручает разработчикам премию CER Prize тем проектам, которые соответствующие еврейскому принципу "Тикун Олам" — исправление мира. Участником конкурса может стать любой вне зависимости от национальности и вероисповедания.

"В этом году мы получили 500 заявок на участие в CER Prize, в прошлом их было 400. Увеличение числа участников конкурса связано с тем, что он становится более известным. Для многих лауреатов CER Prize является импульсом для обретения известности. Дело не только в том, что они получают вместе с призом деньги, но и в том, что о них ведь узнает интернет и бизнес-сообщество, и таким образом им становится легче привлечь инвесторов", — объяснил РИА Новости смысл премии председатель жюри, глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Для жюри главным критерием оценки является то, насколько проект направлен на изменение мира в лучшую сторону. Победитель получает 26 тысяч евро на дальнейшее развитие проекта, призеры — по 18 тысяч евро. В этом году победителем CER Prize стал израильтянин Маоз Бен-Ари за разработку Cardiscale — небольшого гаджета, который помогает, например, военным врачам оценить состояние раненых.

"Представьте себе ситуацию, когда врачу приходится выбирать, кому помочь в первую очередь. Это очень большая, в том числе, этическая проблема, ведь неверное решение чревато смертью человека. Наша разработка способствует принятию наиболее верного решения. Гаджет представляет собой настоящий мини-госпиталь: он вешается на руку и передаёт через wi-fi или bluetooth данные о состоянии пациента. В итоге оказывается, что, например, половине из 10 человек срочная помощь не требуется, а в чьем-то случае экстренно необходимо принять меры", — рассказал РИА Новости Бен-Ари.

Прежде всего, по его словам, инновация будет полезна в военной медицине, где "зачастую врачам приходится принимать сложные решения". Вместе с тем, такой гаджет, уверяет Бен-Ари, будет полезен в обычных клиниках, ведь он передает комплексную информацию о состоянии пациента.

Призерами премии Соната раввинов Европы стали проекты из Германии и Франции. Разработка Клаудио Леверенца из Мюнхена облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями: его приложение анализирует движение их глаз и головы и с помощью "умных очков" делает их более мобильными. А изобретение француза Тьери Ламидье способствует генерации электроэнергии из возобновляемых источников без ущерба окружающей среде.