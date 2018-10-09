Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия, заявил глава РПЦ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и "притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодня, когда Константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне Православия. И мы будем хранить твердо наши православные каноны, нашу веру", — сказал патриарх Кирилл на братской трапезе в Троице-Сергиевой лавре. Его слова приводит во вторник сайт Русской православной церкви.

Патриарх добавил, что нужно молиться о том, чтобы вынужденное разделение с Константинопольским патриархатом, на которое РПЦ пошла из-за его неправомерных действий на Украине, "не стало разделением на века, как это произошло в XI веке, когда притязания епископа Римского на вселенскую власть обернулись разделением единой Церкви".

"Будем надеяться, что по милости Божией и вся Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения. Но наша главная задача — не дрогнуть и не потерять чистоты Православия", — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня именно простые люди отстаивают единство канонической Церкви.

"Я знаю, как мужественно они защищают это единство, как они охраняют свои храмы, как они сопротивляются попыткам захвата, как они борются буквально на передовой, — и не просто за единство нашей Церкви, но за чистоту Православия. Замечательно, что весь епископат Украинской церкви, объединенный вокруг блаженнейшего митрополита Онуфрия, твердо стоит на этих позициях. Сегодня мы являем миру ту же твердость, то же единство, которые являла миру наша Русская православная церковь после страшных событий 1917 года", — подчеркнул патриарх.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.