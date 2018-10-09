Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия, заявил глава РПЦ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и "притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх добавил, что нужно молиться о том, чтобы вынужденное разделение с Константинопольским патриархатом, на которое РПЦ пошла из-за его неправомерных действий на Украине, "не стало разделением на века, как это произошло в XI веке, когда притязания епископа Римского на вселенскую власть обернулись разделением единой Церкви".
"Будем надеяться, что по милости Божией и вся Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения. Но наша главная задача — не дрогнуть и не потерять чистоты Православия", — заявил патриарх.
Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня именно простые люди отстаивают единство канонической Церкви.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.