В ГД назвали идею об автокефалии на Украине проектом по изоляции России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Попытки признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине — это политический проект, который призван попытаться изолировать Россию в религиозной сфере, считает председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы считаем, что это политический проект, который сейчас осуществляется. Вчера патриарх сказал, что смыслом вообще этого проекта является создание крайне враждебной организации. На наш взгляд, это не религиозная организация, а чисто политический проект", — сказал Гаврилов во вторник.

Депутат отметил, что подобные проекты были уже в истории, в частности, в Германии в 30-е годы.

"Смысл этого проекта, который инициирован не христианскими и не православным силами, это, конечно, максимально взорвать единство нашего единого народа, создать массу угроз для РФ, попытаться изолировать её в этой (религиозной) сфере", — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.