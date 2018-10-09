Госсекретарь Ватикана отслужит мессу за мир на Корейском полуострове

ВАТИКАН, 9 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 17 октября отслужит в Соборе святого Петра специальную "Мессу за мир" на Корейском полуострове, на которой будет присутствовать президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщил во вторник официальный представитель Святого престола Грег Берк.

На следующий день, 18 октября, глава Южной Кореи будет принят в Апостольском дворце папой Римским Франциском.

Ранее во вторник официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём сообщил на брифинге журналистам, что в ходе встречи с понтификом президент Мун Чжэ Ин передаст папе Франциску приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян. "Если папа Римский посетит Пхеньян, мы будем горячо его приветствовать", — привел слова Ким Чен Ына представитель президента Республики Корея.

Ким Ый Гём также сказал, что во время недавнего визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян и посещения им вместе с Ким Чен Ыном священной для корейцев горы Пэктусан глава южнокорейской католической церкви Ким Хи Чжун обещал передать папе Римскому, что "Юг и Север (Кореи) движутся в сторону примирения и мира". Ким Чен Ын со своей стороны попросил обязательно это передать.

В апреле после первой за последние десять лет встречи между лидерами Южной Кореи и КНДР папа Франциск заявил, что молится за то, чтобы решения межкорейского саммита привели к миру и братской дружбе на Корейском полуострове без ядерного оружия.