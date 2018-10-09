В РПЦ назвали "удручающе низким" обоснование автокефалии церкви на Украине

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Церковно-научный центр (ЦНЦ) "Православная энциклопедия" назвал научное качество исторических исследований представителей Константинопольского патриархата по теме церковной ситуации на Украине "удручающе низким" и приступил к публикации собственных комментариев к историко-каноническим исследованиям Константинополя по украинской проблеме.

Первые комментарии, размещенные на сайте Церковно-научного центра, касаются доклада епископа Христупольского Макария (Гриниезакиса), викария Таллинской митрополии, клирика Эстонской апостольской православной церкви в составе Константинопольского патриархата. Исследование епископа Христупольского Макария стало основным источником исторических сведений, использованных Константинопольским патриархатом при принятии решения о вмешательстве в церковные дела Украины.

"С учетом грядущих последствий… можно было бы ожидать, что труд епископа Макария является образцом научной компетентности и демонстрирует глубокое знание фактического исторического материала. Знакомство с указанными публикациями заставляет задуматься о том, на каком шатком основании Константинопольская патриархия пытается строить свою международную церковную политику", — говорится в предисловии к комментариям.

"На основании неопровержимых исторических фактов в комментарии ЦНЦ опровергаются воззрения епископа Христупольского Макария на историю Русской Церкви начиная с XI века", — отмечает в свою очередь синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Автокефалия как следствие унии

Церковно-научный центр подробно рассматривает события, приведшие к фактическому установлению автокефалии Русской церкви в 1448 году. В частности, дается ответ на обвинения в "неканоничном" избрании епископа Рязанского Ионы митрополитом Киевским и всея Руси: "В Константинополе даже не стали ждать кандидата от Киевской митрополии, а поставили на Киевскую кафедру никак не связанного с митрополией грека Исидора, активного сторонника унии и деятельного участника переговоров с Римом. И хотя великий князь московский Василий II открыто заявил о недовольстве тем, что Константинопольский патриархат не согласовал свое деяние с самой митрополией, верная церковно-каноническим правилам Москва приняла Исидора "с честью" и не оспаривала его назначение".

Несмотря на это, Исидор принял на Ферраро-Флорентийском соборе унию с католиками и вернулся в Москву, отмечается в комментариях ЦНЦ, "как папский кардинал и легат, с преднесением латинского креста; на первой же литургии в Успенском соборе Московского Кремля он помянул Римского папу Евгения как главу единой Церкви и устроил торжественное чтение буллы папы с изложением решений Ферраро-Флорентийского Собора".

В итоге митрополит Исидор был взят под стражу и заключен в Чудовом монастыре: по каноническим правилам, его судьбу должен был решить Константинопольский патриарх, который, однако, сам оказался явным сторонником унии.

"Как следствие, в 1448 году, спустя семь лет после бегства Исидора, в Москве было принято решение о поставлении Киевского митрополита собором русских архиереев без участия Константинопольского патриарха. 15 декабря 1448 года собор русских епископов, созванный князем Василием II, поставил епископа Рязанского Иону митрополитом Киевским и всея Руси", — говорится в комментариях.

"Утверждать, как делает епископ Макарий, что поставление святителя Ионы было беззаконным, неканоничным и вообще состоялось "в подражание четырем восточным патриархам", — это большая ошибка. Вспомним, что в московском праздновании 500-летия этого события в 1948 году приняли участие представители практически всех автокефальных Церквей, включая и Константинопольский патриархат", — резюмируется в комментариях ЦНЦ.

"Пропагандистский документ" Константинополя

Эксперты "Православной энциклопедии" отмечают, что политизированный подход автора текста особенно ярко проявляется в оценках событий Российской истории XX века.

"Фраза докладчика: "В 1941 году немецкие войска входят на Украину, в результате чего церковные отношения между Украиной и Россией прерываются", привлекает к себе не меньшее внимание: в отличие от большевиков, немцы у епископа Макария Украину не "оккупируют", а всего лишь "входят" в нее", ― подчеркивается в комментариях ЦНЦ.

К числу очевидных проявлений неведения автора относительно подлинной истории Русской православной церкви в ХХ веке отнесено и утверждение епископа Макария о том, что после смерти патриарха Пимена митрополит Филарет, имевший более всех шансов на избрание, якобы "был отстранен от выборов по причине своего украинского происхождения".

"Между тем хорошо известно, что местоблюститель патриаршего престола митрополит Киевский и Галицкий Филарет от выборов отстранен отнюдь не был, а участвовал в них, однако члены Поместного Собора предпочли ему другого кандидата. Совсем странно выглядит попытка объяснить это националистическими мотивами, учитывая то, что из трех кандидатов, за которых голосовал Поместный Собор, двое (сам Филарет и митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир) были этническими украинцами", — замечают в ЦНЦ.

Такая же тенденциозность, говорится в комментариях, прослеживается и в приведенной епископом Макарием "статистике" за 2017 год, согласно которой количество православных верующих на Украине, относящих себя к прихожанам так называемого Киевского патриархата, достигает 44%, а количество верующих, относящих себя к прихожанам канонической Украинской православной церкви — лишь 18%. "Всем, кто действительно интересуется церковной ситуацией на Украине, очевидно, насколько нерелевантны эти цифры", — отметили в ЦНЦ.

В целом, в церковно-научном центре охарактеризовали доклад епископа Макария с обзором "исторических данных", на которых основывалось выступление патриарха Варфоломея на синаксисе 1 сентября и его дальнейшие шаги, — "не экспертным, а пропагандистским документом". "Знакомство с ним вызывает глубочайшее сожаление о том, что решения столь важного значения принимаются Константинопольским патриархатом на основе материалов столь удручающе низкого научного качества", — заключают в церковно-научном центре "Православная энциклопедия".