Патриархия Грузии опровергла информацию о поддержке автокефалии на Украине

ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Патриархия Грузии опровергла информацию украинских СМИ, что поддерживает автокефалию на Украине, ее позиция неизменна.

На сайте патриархии сообщается, что после визита в Грузию председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия "украинские телеканалы распространили информацию о том, что якобы Грузинская православная церковь поддержала автокефалию украинской православной церкви, что не соответствует реальности".

Как отмечает патриархия, "что касается позиции ГПЦ (Грузинской православной церкви — ред.) по данной теме, она неизменна". "Пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев", — говорится в заявлении.

Это не первый случай, когда в Киеве необоснованно заявляют о поддержке автокефалии другими церквями. В сентябре после встречи главы МИД Украины Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером ведомство сообщило, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви". Посольство Святого престола на Украине позднее опровергло это заявление.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.