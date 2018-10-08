Полиция завела дело о поджоге храма в Ганиной Яме под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который поджёг храм святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме под Екатеринбургом, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Пожар произошел в ночь на 4 октября в центральном храме монастыря, на площади 70 квадратных метров горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет. В результате пожара, по информации областной епархии, пострадали кровля, малый купол храма, внутреннее убранство и частично иконостас.
По данным региональной полиции, возгорание произошло в результате поджога 20-летним уроженцем Екатеринбурга, ранее судимым за кражу.
"Сотрудниками полиции Верхней Пышмы в отношении задержанного подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Данная статья предусматривает реальный срок лишения свободы", – сказал собеседник агентства.
Как добавил Горелых, материальный ущерб храму после пожара составил порядка 10 миллионов рублей.
Монастырь святых Царственных Страстотерпцев был построен на месте, куда останки императора Николая II и его близких были привезены после расстрела в июле 1918 года.