Полиция завела дело о поджоге храма в Ганиной Яме под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который поджёг храм святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме под Екатеринбургом, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пожар произошел в ночь на 4 октября в центральном храме монастыря, на площади 70 квадратных метров горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет. В результате пожара, по информации областной епархии, пострадали кровля, малый купол храма, внутреннее убранство и частично иконостас.

По данным региональной полиции, возгорание произошло в результате поджога 20-летним уроженцем Екатеринбурга, ранее судимым за кражу.

"Сотрудниками полиции Верхней Пышмы в отношении задержанного подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". Данная статья предусматривает реальный срок лишения свободы", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас решается вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения.

Как добавил Горелых, материальный ущерб храму после пожара составил порядка 10 миллионов рублей.

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев был построен на месте, куда останки императора Николая II и его близких были привезены после расстрела в июле 1918 года.