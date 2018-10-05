Патриарх Кирилл во время визита в Минск встретится с Лукашенко

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Белоруссию 13-15 октября, примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви и встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщил патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

"С 13 по 15 октября предполагается визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минск", — сказал предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По его словам, 13 октября запланировано всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске с участием членов священного Синода РПЦ, членов епископата БПЦ, а на следующий день состоится посещение храма-памятника в честь Всех святых и общение патриарха с епископами в узком кругу.

Глава БПЦ также отметил, что 15 октября патриарх встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Эта встреча сначала пройдет в узком формате — святейших патриарх и президент. А после состоится их встреча с епископатом Белорусской православной церкви и членами Священного синода во Дворце независимости", — продолжил он. После этого состоится заседание Священного синода РПЦ.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

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