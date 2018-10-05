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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

БПЦ призвала приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (140)
(обновлено: 16:00 05.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкУчастники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Архивное фотоУчастники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Белорусская православная церковь (БПЦ) призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине, поскольку они могут привести к расколу православия в мире, заявил в пятницу Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Наше заявление было составлено таким образом, чтобы призвать еще раз патриарха Варфоломея и синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы или дезавуировать предыдущее решение или отозвать его, остановить этот процесс, который сегодня уже принимает совершенно отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", — сказал глава БПЦ на пресс-конференции в Минске.

По его словам, чтобы "как-то отрезвить "горячие головы" было принято решение приостановить наши служения с епископатом Константинопольской церкви, приостановить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея во время богослужений, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где возглавляет или сопредседательствует представитель Константинопольской церкви".

"Но это еще не разрыв, это призыв, попытка еще и еще раз обратиться к святейшему патриарху Варфоломею с просьбой приостановить это деяние, иначе может быть раскол православия на нашей планете, это очень печально", — подчеркнул митрополит.

Он отметил, что в Минске с чувством сожаления относятся к ситуации, которая происходит сейчас на Украине: "разделение, разногласия, а на этой почве зреет и вражда, и ненависть между людьми". "Любое разделение в обществе иногда излечивается, иногда приостанавливается, когда это происходит на почве экономической, политической, но когда касается вопросов церковной жизни… люди за веру в бога и вечную жизнь готовы положить свою душу и отдать свою жизнь, пойти на костер… Разделение на религиозной основе всегда имеет очень серьезные и печальные последствия", — сказал глава БПЦ.

Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Чтобы этого не произошло, святейший патриарх Московский и всея Руси и священный синод нашей церкви обращается к патриарху Варфоломею и ко всем главам других церквей с просьбой оказать всемозможное содействие, чтобы приостановить это разделение", — подчеркнул он, предположив, что украинская тема станет одной из важнейших на предстоящем в Минске 15 октября заседании священного синода РПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Синод Элладской церкви отказался обсуждать вопрос об автокефалии на Украине
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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Религия и мировоззрение
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