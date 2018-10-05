Встреча патриарха Варфоломея и архиепископа Афинского Иеронима не состоится

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018

АФИНЫ, 5 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Запланированная Константинопольским патриархатом встреча патриарха Варфоломея и архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима в пятницу не состоится из-за Синода Элладской церкви, сообщил РИА Новости митрополит Додонский Хризостом.

"Встречи не будет. Архиепископ является председателем на заседании иерархов. Пройдут выборы (митрополита Ларисы). Как он может уйти оттуда?" — сказал митрополит.

Встреча значилась в программе поездки в Грецию патриарха Варфоломея, опубликованной пресс-службой. "Встреча не могла бы состояться, поскольку патриарх не знал точно, что состоится Синоде. Патриарх сейчас уезжает из Афин", — сказал митрополит Хризостом.

На вопрос, обсуждалась ли тема автокефалии Украины на Синоде, митрополит ответил, что нет. "Это проблема Константинопольского патриарха", — сказал митрополит.

Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, связана ли отмена встречи с решением греческого суда, поддержавшего патриарха Варфоломея в споре с архиепископом Иеронимом по принадлежности храма Святого Георгия в Афинах. "Нет, отмена связана только с проведением Синода. Сейчас выбирают митрополита Ларисы", — сказал он.

Ранее источник в церковных кругах сообщил РИА Новости, что Синод Элладской православной церкви отказался включить в официальную повестку обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии Украине, несмотря на предложение ряда митрополитов. По словам собеседника агентства, этот вопрос обсуждается неформально, то есть в перерывах заседаний.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.