МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Позиция российского государства о невмешательстве в церковную жизнь – в отличие от действий Киева в этой сфере — вызывает "колоссальное уважение", заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя отношение властей РФ к теме "украинской автокефалии".

В эфире телеканала "Спас" ведущая спросила Легойду о том, будет ли, по его мнению, "какое-то вмешательство или участие, или комментарий по поводу всей этой ситуации со стороны руководства страны".

"К официальным лицам в государстве эти вопросы уже были обращены, и насколько я понимаю, в государстве внимательно смотрят за тем, что происходит. Но, слава богу, в отличие от Украины, где мы говорим об однозначном жестком политическом вмешательстве, у нас этого вмешательства нет. Это не значит, что людям безразлично. Но, мне кажется, что очевидное уважение, с которым государство сегодня относится к внутрицерковной логике жизни, к тому, что Церковь — это особый организм, который существует по своим законам, и ни в коем случае нельзя делать ничего, чтобы на эти законы как-то пытаться повлиять, — это вызывает колоссальное уважение", — сказал Легойда.

Он добавил, что "государство – это же тоже люди", и у представителей власти, конечно, "есть свои чувства, есть свое отношение к проблеме". "Я знаю многих чиновников, которые следят за ситуацией, они обеспокоены этой ситуацией, они видят, что делает Русская церковь, и они, как верующие люди, если это верующие люди, молятся, конечно, об этом. И мне кажется, это самое главное", — сказал глава синодального отдела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что "тревожная информация, которая поступает о возможных решениях в отношении Церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность". Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет о вопросах межцерковного диалога, а "это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться". По словам Пескова, "для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.