Спикер Рады пригласил Вселенского патриарха приехать на Украину

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея приехать на Украину и выступить в парламенте.

Парубий в пятницу провел встречу с экзархами Вселенского патриарха – архиепископом Памфильским Даниилом и епископом Эдмонтона Иларионом.

"Я приглашаю святого патриарха на Украину выступить в Верховной раде. Я прошу передать это приглашение", — сказал Парубий во время встречи с экзархами, его слова приводит агентство УНН.

Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на обещания не вмешиваться в дела церкви, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.