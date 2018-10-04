В РПЦ рассказали о роли Церкви в событиях "черного октября" 1993 года

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Только миротворческое вмешательство представителей Церкви в противостояние сторонников президентской и законодательной власти в октябре 1993 года помогло предотвратить перерастание конфликта в полномасштабную гражданскую войну в стране, считают священнослужители Русской православной церкви в 25-летнюю годовщину трагических событий.
В конце сентября 1993 года Русская православная церковь инициировала переговоры между сторонами конфликта. Так, 30 сентября состоялась встреча патриарха Алексия II с президентом Борисом Ельциным, митрополит Смоленский и Калининградский (ныне патриарх) Кирилл побывал в Белом доме, где находились сторонники Верховного совета, а 1 октября в Даниловом монастыре при посредничестве Церкви начались трехдневные переговоры между сторонами конфликта.
В свою очередь клирик Московской епархии, представитель Российского Императорского Дома иеромонах Никон (Белавенец), комментируя РИА Новости события 25-летней давности в Москве, заявил, что "это величайшая трагедия в современной истории России". "Последующие события показали, что попранием закона невозможно построить стабильную государственность, и только в последние годы мы видим все-таки некую стабильность, наступившую в нашей стране", — сказал он.
Оценивая участие Русской православной церкви в тех событиях, клирик Московской епархии заметил, что ее роль была "выдающейся". "Сам прецедент того, что именно святейшему патриарху Алексию Второму и его преемнику, нынешнему патриарху Кириллу удалось усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, и что все-таки на какой-то момент произошла реальная деэскалация конфликта — это свершившийся факт", — отметил собеседник агентства.
"Господь уже сотворил свой суд над главными организаторами государственного переворота 1993 года, поэтому не буду о них высказываться. Самое главное, что, мне кажется, мы все поняли, к чему приводит гражданское противостояние. И я надеюсь, что такого уже никогда больше не повторится", — заключил священнослужитель.
Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина и его сторонников с противниками проводимой политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек. Точное число жертв неизвестно.