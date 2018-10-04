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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали о роли Церкви в событиях "черного октября" 1993 года

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПанихида во время митинга в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 года. 3 октября 2018Панихида во время митинга в память о трагических событиях в Москве в октябре 1993 года. 3 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Только миротворческое вмешательство представителей Церкви в противостояние сторонников президентской и законодательной власти в октябре 1993 года помогло предотвратить перерастание конфликта в полномасштабную гражданскую войну в стране, считают священнослужители Русской православной церкви в 25-летнюю годовщину трагических событий.

В конце сентября 1993 года Русская православная церковь инициировала переговоры между сторонами конфликта. Так, 30 сентября состоялась встреча патриарха Алексия II с президентом Борисом Ельциным, митрополит Смоленский и Калининградский (ныне патриарх) Кирилл побывал в Белом доме, где находились сторонники Верховного совета, а 1 октября в Даниловом монастыре при посредничестве Церкви начались трехдневные переговоры между сторонами конфликта.

Участники митинга на Октябрьской площади, прорвавшие оцепление ОМОНа у Крымского моста двигаются к Смоленской площади в октябре 1993 г. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"Иронизируют и говорят: ну и что получилось от ваших переговоров? Ведь и кровь пролилась, и противостояние осталось… Но многие из вас не знают самого главного из самого страшного: за этот переговорный период остыли головы. И именно эти переговоры сделали все возможное, чтобы не развернулась полномасштабная гражданская война", — заявил в эфире телеканала "Спас" митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков), тогда зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, бывший одним из организаторов переговорного процесса.

В свою очередь клирик Московской епархии, представитель Российского Императорского Дома иеромонах Никон (Белавенец), комментируя РИА Новости события 25-летней давности в Москве, заявил, что "это величайшая трагедия в современной истории России". "Последующие события показали, что попранием закона невозможно построить стабильную государственность, и только в последние годы мы видим все-таки некую стабильность, наступившую в нашей стране", — сказал он.

Оценивая участие Русской православной церкви в тех событиях, клирик Московской епархии заметил, что ее роль была "выдающейся". "Сам прецедент того, что именно святейшему патриарху Алексию Второму и его преемнику, нынешнему патриарху Кириллу удалось усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, и что все-таки на какой-то момент произошла реальная деэскалация конфликта — это свершившийся факт", — отметил собеседник агентства.

"Господь уже сотворил свой суд над главными организаторами государственного переворота 1993 года, поэтому не буду о них высказываться. Самое главное, что, мне кажется, мы все поняли, к чему приводит гражданское противостояние. И я надеюсь, что такого уже никогда больше не повторится", — заключил священнослужитель.

Проспект Калинина (ныне улица Новый Арбат)
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В память о жертвах трагического противостояния иеромонах Никон (Белавенец) в четверг совершил панихиду у здания "Останкино".

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина и его сторонников с противниками проводимой политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек. Точное число жертв неизвестно.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andreas.globetrotter
понеслось - теперь все приписывают себе ведущие роли, все в белом
17:53
04.10.2018
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gordei.t
Получается , что Россия живёт в условиях антиконституционного переворота и из этого прямой вывод , режим , действующий в стране незаконен и неллегитимен и участие этого режима в деятельности ООН тоже незаконнно.
17:49
04.10.2018
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