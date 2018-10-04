В УПЦ сообщили о фейковых "распоряжениях" не поминать патриарха Кирилла

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Неизвестные рассылают священникам канонической Украинской православной церкви фейковые "обращения" якобы от имени правящих епископов, в которых предписывается прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время службы, сообщает на своем сайте синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Так, в Житомирской епархии сообщили о так называемых "распоряжениях", которые в течение последних дней по почте получили несколько священнослужителей епархии. В разосланном "обращении" митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим якобы постановляет прекратить молитвенное поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — говорится в сообщении.

В Житомирской епархии официально заявили, что такие письма "являются фальшивыми и фальсифицированными" и никакого отношения к епархии и лично к ее правящему митрополиту не имеют.

В УПЦ также напомнили, что ранее в Facebook появилось "распоряжение" от имени митрополита Овручского и Коростенского Виссариона, где также призывалось прекратить поминать патриарха Кирилла. В епархии это сообщение официально опровергли, отметив, что неизвестные создали фейковую страницу митрополита и с нее распространяли "обращение".

© Фото : сайт УПЦ Распространяемое неизвестными "распоряжение" о прекращении поминовения патриарха Кирилла © Фото : сайт УПЦ Распространяемое неизвестными "распоряжение" о прекращении поминовения патриарха Кирилла

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.

В Русской православной церкви заявили, что действия Константинопольского патриархата на Украине не поддержала ни одна из поместных православных церквей мира. В частности, поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю митрополиту Онуфрию выразили Александрийская и Польская церкви. А патриарх Сербский Ириней в своем письме патриарху Варфоломею заявил, что "оправдание и восстановление раскольников в сане епископов, в особенности архисхизматика (раскольника – ред.) "патриарха" Киевского Филарета Денисенко" является "катастрофическим и, возможно, даже фатальным шагом для единства Святого Православия".