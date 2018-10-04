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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Порошенко прочат тюрьму. Все из-за "церковной мечты"

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (134)
(обновлено: 08:04 04.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в КиевеУчастники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Правомерно ли вмешивается Порошенко в церковные дела, теперь решит суд. Украинские общественники обвиняют президента в превышении полномочий и нарушении Конституции. О возможных вариантах развития событий — в материале РИА Новости.

До тюрьмы

Во Владимирском соборе Киева, отнятом раскольниками у канонической Украинской церкви в 1992 году, можно увидеть одну из самых мрачных работ знаменитого художника Виктора Васнецова. К его фреске "Страшный суд" невольно устремляют взор все посетители храма. Наверняка видел ее и Петр Порошенко, молившийся тут на Пасху, за день до встречи с патриархом Варфоломеем 9 апреля, на которой президент, по его собственным неоднократным заявлениям, договорился о создании "незалежной церкви". Догадывался ли государственный лидер в ту пасхальную ночь, что суд ждет и его? Причем в самое ближайшее время и по мирским законам.

Именно этого хотят сейчас на Украине. Юристы общественной организации "Верховенство права" подали иск, обвиняя президента в превышении полномочий. Он, по их мнению, не имел права обращаться к Константинопольскому патриарху с просьбой об автокефалии. Это "прямое вмешательство в церковные дела" и нарушение статьи 35 Конституции, которая гласит: "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства".

© Фото : Аккаунт Петро Порошенко в FacebookПрезидент Украины Петр Порошенко с женой на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева. 8 апреля 2018 года
© Фото : Аккаунт Петро Порошенко в Facebook
Президент Украины Петр Порошенко с женой на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева. 8 апреля 2018 года

"В конце обращения (с просьбой об автокефалии. — Прим. ред.) указано, что Петр Порошенко подписал его не как частное лицо, а именно как субъект властных полномочий — президент Украины. Поэтому обращение по своей правовой природе является решением президента, <…> поскольку оно размещено на официальном сайте. Истец считает, что ответчик как субъект властных полномочий не имел компетенции для подписания обращения и его направления", — говорится в судебном иске.

Что удивительно, Окружной административный суд Киева принял его к производству и уже назначил на 13 ноября первое заседание по этому вопросу. Как объяснил РИА Новости составитель иска юрист Сергей Ковалев, вариантов развития событий много.

"Возможность того, что иск положат под сукно, тоже нельзя исключать. Но если браться за дело с таким настроем, лучше не браться вовсе", — отметил он.

CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко во время визита к патриарху Константинопольскому Варфоломею
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Петр Порошенко во время визита к патриарху Константинопольскому Варфоломею

Главная цель, по его словам, — зафиксировать нарушение президентом Конституции. Если это случится, то вполне вероятно, что "установленные в процессе судебного рассмотрения факты станут основанием для отдельного уголовного производства". Например, по статье 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий" — от двух до пяти лет тюрьмы.

Болельщики сборной Украины смотрят матч Саудовская Аравия-Украина в Ганновере, Германия. 19 июня 2006
© AFP 2018 / Yuri Cortez
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"Суду будет непросто принять законное решение, потому что судебная власть сейчас находится под огромным давлением. Однако мы не сомневаемся в том, что на Украине есть честные и принципиальные судьи", — убежден Ковалев.

По его словам, граждане Украины "достаточно часто" обращаются в суд с исками на Порошенко. Но дело о том, что он демонстративно влез в церковные дела, рассмотрят впервые.

"Для преследования Порошенко найдется столько поводов и исков, что этот новый ничего решительно не поменяет. Но я считаю, что надо с такими обращениями выходить — это создает атмосферу того, что мы живем все же не в тоталитарной стране. Мы понимаем: судебная власть у нас такая, что нет надежды на объективное рассмотрение дела в суде, тем не менее я поддерживаю инициативу юристов", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция во Львове против коррупции в судебной системе
© РИА Новости / Стрингер
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Акция во Львове против коррупции в судебной системе

От сумы

Число "алчущих и жаждущих правды" на Украине в последние месяцы растет. А все из-за многочисленных обвинений Порошенко и его соратников в потворстве коррупции.

Так, в июле в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило обращение от экс-замглавы генпрокурора Рената Кузьмина с просьбой проверить, действительно ли 9 апреля Порошенко лично передал патриарху Варфоломею взятку в 25 миллионов долларов. Эти деньги он якобы собрал с украинских бизнесменов, причем 15 миллионов присвоил себе.

Информация об этом просочилась в украинские СМИ. По данным близких к Генпрокуратуре Украины источников РИА Новости, "вброс" сделали через издания, подконтрольные секретарю Совбеза Украины Александру Турчинову.

Ренат Кузьмин сообщил РИА Новости, что его обращение постигла печальная участь. Ни НАБУ, ни Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), ни Генпрокуратура (ГПУ), никак не отреагировали на жалобу, хотя по закону были обязаны это сделать.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Начальники САП и НАБУ в своей жизни никогда не занимали самостоятельных должностей, никто из них не руководил даже сельским клубом. Как эти люди могут справляться с задачами государственного масштаба? Никакого расследования по моему заявлению НАБУ не проводило, а руководители САП и ГПУ просто закрыли на это глаза. Мне пришлось обратиться с жалобой в суд для того, чтобы заставить их следственным путем проверить информацию о возможном присвоении президентом Порошенко 15 миллионов долларов, якобы собранных для решения вопроса о создании единой поместной православной церкви. Соломенский суд Киева будет рассматривать это дело 17 октября", — отметил он.

А причина, по его мнению, в "тотальной коррумпированности и некомпетентности руководителей НАБУ, САП и ГПУ, патологически любящих деньги и совершенно не умеющих работать".

"Та же участь"

На иски общественников администрация президента отреагировала вполне предсказуемо.

Крест в огне
© Depositphotos / noskaphoto
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"Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд появились", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Предсказуема и судьба самого Порошенко: легче "верблюду пройти сквозь игольное ушко", нежели ему удержать власть. По крайней мере, в этом уверены эксперты.

"Нет никаких сомнений, что Порошенко уйдет, как и то, что ему нельзя будет оставаться в стране", — уверен политолог Виталий Лейбин.

Ни один из украинских политических лидеров, добавляет он, не может чувствовать себя в безопасности. Прецеденты есть: в 2011 году против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко возбудили уголовное дело "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". В общей сложности она провела за решеткой почти три с половиной года.

В случае потери власти, полагает политолог, Порошенко может постичь та же участь. Вот только осудят его, как считают эксперты, за попытку "осуществить мечту" о некой "незалежной церкви" — незаконным путем. Говоря библейским языком, для нынешней украинской власти, по всей видимости, грядет "плач и скрежет зубов".

© Фото : Public domainФреска Виктора Васнецова "Страшный суд" во Владимирском соборе Киева. 1885-1896 гг.
© Фото : Public domain
Фреска Виктора Васнецова "Страшный суд" во Владимирском соборе Киева. 1885-1896 гг.
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