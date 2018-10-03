В Грузии получили предложение патриарха Кирилла обсудить ситуацию с УПЦ

ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Грузинский патриарх Илия Второй получил письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением о начале обсуждения ситуации вокруг украинской церкви на общеправославном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Грузинской православной церкви.
"Мы подтверждаем, что католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй получил письмо от патриарха Московский Кирилла. Подобное письмо было разослано всем главам православных церквей", — сказали в патриархии.
По данным грузинских СМИ, секретарь патриарха Грузии протоиерей Михаил Ботковели сообщил, что Илиа Второй обсудит это письмо с архиереями.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.