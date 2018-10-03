В Грузии получили предложение патриарха Кирилла обсудить ситуацию с УПЦ

ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Грузинский патриарх Илия Второй получил письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением о начале обсуждения ситуации вокруг украинской церкви на общеправославном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Грузинской православной церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл письменно проинформировал предстоятелей всех поместных православных церквей о церковной ситуации на Украине и предложил начать ее общеправославное обсуждение. Всего в мире 15 православных церквей, Русская — крупнейшая.

"Мы подтверждаем, что католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй получил письмо от патриарха Московский Кирилла. Подобное письмо было разослано всем главам православных церквей", — сказали в патриархии.

По данным грузинских СМИ, секретарь патриарха Грузии протоиерей Михаил Ботковели сообщил, что Илиа Второй обсудит это письмо с архиереями.

Патриархия Грузии ранее заявила, что в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине воздерживается от оценок и ждет окончательной позиции Русской церкви и Вселенского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.