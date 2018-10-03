Главный раввин России соболезнует близким народного артиста Романа Карцева

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семье народного артиста РФ Романа Карцева, отметив, что "его светлый образ останется в сердцах еще многих поколений".

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Роман Аншелевич был дорог всем россиянам как талантливый артист эстрады, театра и кино. За годы своей творческой деятельности он создал десятки ярких, запоминающихся образов. Особенно мы ценили его как выдающегося сатирика: он учил людей "смеясь, расставаться со своим прошлым" и одновременно хранить верность непреходящим человеческим ценностям. Талант Романа Аншелевича заряжал целые поколения россиян оптимизмом и верой в конечное торжество добра", — говорится в обращении Лазара.

Главный раввин России отметил, что смерть — это не исчезновение человека, и его "душа бессмертна, потому что она связана с Богом, подателем жизни". "Каждой душе Бог дает задание, а когда оно выполнено, Он призывает душу обратно к Себе. Однако если дела человека, ушедшего от нас, живы в наших сердцах, если самые близкие покойному люди хранят верность его памяти, следуют его примеру – тогда жизнь его продолжается, хотя сам он и покинул наш мир", — говорится в обращении Лазара к близким артиста.