В Канаде оштрафовали исламскую организацию за помощь боевикам в Кашмире

Операция по освобождению захваченного боевиками правительственного института в индийском штате Джамму и Кашмир. Архивное фото

Операция по освобождению захваченного боевиками правительственного института в индийском штате Джамму и Кашмир. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Канадское налоговое агентство оштрафовало местную исламскую благотворительную организацию Islamic Society of North America-Canada (ISNA-Canada) в связи с подозрением в "предоставлении ресурсов", которые могли быть использованы для помощи боевикам в Кашмире, сообщает телеканал Global News.

Как сообщает телеканал, власти оштрафовали организацию на 550 тысяч долларов и приостановили ее деятельность на год с 12 сентября 2018 года.

"Ресурсы организации могли быть прямо или косвенно использованы для поддержки политических усилий пакистанской партии "Джамаат-и-Ислам" и ее вооруженного крыла "Хизб-уль-Муджахидин" (группировка признана в Индии террористической)", — говорится в заявлении налогового агентства, поступившего в распоряжении телеканала.

По данным телеканала, в 2011 году была проведена аудиторская проверка, в ходе которой было установлено, что в 2007-2009 годах организация направила 136 тысяч долларов в Кашмир. В частности, 90 тысяч долларов были направлены организации, оказывающей помощь мусульманам Кашмира (ROKM).

Ранее канадское налоговое агентство заявило, что ROKM является "благотворительным подразделением" партии "Джамаат-и-Ислам".