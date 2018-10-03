МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За решением константинопольского патриарха Варфоломея предоставить Украине автокефалию стоят американцы, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров, хотя и не привел этому конкретных доказательств.
Экс-премьер рассказал, что при его встречах с Варфоломеем тот жаловался на давление турецких властей — например, иерархов константинопольского патриархата заставили принять турецкое гражданство. Кроме того, Варфоломей просил Азарова договориться с турецким президентом Эрдоганом, чтобы убрали минарет из-под окон патриархии.
По мнению бывшего премьер-министра, опасность решений Константинополя "в уничтожении украинской канонической церкви, которая имеет приходов в пять раз больше, чем Филарет".
"Назначение митрополита происходит без всякого согласования с московским патриархом. Финансы — все независимо от Москвы", — отметил он. "А дальше будет что? Насильственный захват церквей, храмов, монастырей… Игры чреваты кровью, убийствами, жертвами", — заключил Азаров.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.