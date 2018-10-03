МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За решением константинопольского патриарха Варфоломея предоставить Украине автокефалию стоят американцы, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров, хотя и не привел этому конкретных доказательств.

"Я два раза встречался с Варфоломеем. Это человек, который тени своей боится… Я никогда в жизни не поверю, что этот человек, абсолютно несамостоятельный, вдруг принимает такое судьбоносное решение. Ясно, что американцы приложили руку, и он осмелел", — заявил Азаров на пресс-конференции в Москве.

Экс-премьер рассказал, что при его встречах с Варфоломеем тот жаловался на давление турецких властей — например, иерархов константинопольского патриархата заставили принять турецкое гражданство. Кроме того, Варфоломей просил Азарова договориться с турецким президентом Эрдоганом, чтобы убрали минарет из-под окон патриархии.

По мнению бывшего премьер-министра, опасность решений Константинополя "в уничтожении украинской канонической церкви, которая имеет приходов в пять раз больше, чем Филарет".

Азаров напомнил, что еще в начале 90-х годов патриарх Алексий II дал автокефалию Украинской православной церкви, она стала автономной.

"Назначение митрополита происходит без всякого согласования с московским патриархом. Финансы — все независимо от Москвы", — отметил он. "А дальше будет что? Насильственный захват церквей, храмов, монастырей… Игры чреваты кровью, убийствами, жертвами", — заключил Азаров.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.