Патриарх Кирилл направил письмо главе Элладской церкви о ситуации с УПЦ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму по теме "украинской автокефалии" перед началом работы Архиерейского Собора Элладской православной церкви; в РПЦ надеются на понимание греческими иерархами ее позиции, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Архиерейский Собор Элладской православной церкви начнется во вторник.

"Вопрос украинской автокефалии был главной темой письма, которое святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вчера направил блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму. В этом письме изложена позиция Русской православной церкви по данному вопросу, и я могу предположить, что оно будет обсуждаться на Соборе Элладской церкви", — сказал митрополит Иларион в интервью греческому информационному агентству "Ромфеа", полный текст которого опубликован во вторник на сайте ОВЦС.

По словам митрополита Илариона, он знаком со многими иерархами Элладской православной церкви и думает, что "большинство из них воспринимают близко к сердцу то, что происходит сейчас в связи с так называемой украинской автокефалией".

"Многие иерархи бывали и на Украине, и в России, многие принимали у себя паломников из Московского патриархата — как из России, так и из Украины. Теперь, когда мы подошли к опасной черте, у меня остается надежда, что преосвященные архипастыри Элладской церкви с особым вниманием отнесутся к сложившейся критической ситуации и сделают всё возможное для скорейшего начала общеправославного обсуждения украинского церковного вопроса, ведь дальнейшие односторонние действия в отношении украинской автокефалии могут иметь самые трагические последствия для единства всего святого православия", — отметил архиерей.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.