Патриарх Кирилл направил письмо главе Элладской церкви о ситуации с УПЦ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму по теме "украинской автокефалии" перед началом работы Архиерейского Собора Элладской православной церкви; в РПЦ надеются на понимание греческими иерархами ее позиции, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Вопрос украинской автокефалии был главной темой письма, которое святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вчера направил блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму. В этом письме изложена позиция Русской православной церкви по данному вопросу, и я могу предположить, что оно будет обсуждаться на Соборе Элладской церкви", — сказал митрополит Иларион в интервью греческому информационному агентству "Ромфеа", полный текст которого опубликован во вторник на сайте ОВЦС.
"Многие иерархи бывали и на Украине, и в России, многие принимали у себя паломников из Московского патриархата — как из России, так и из Украины. Теперь, когда мы подошли к опасной черте, у меня остается надежда, что преосвященные архипастыри Элладской церкви с особым вниманием отнесутся к сложившейся критической ситуации и сделают всё возможное для скорейшего начала общеправославного обсуждения украинского церковного вопроса, ведь дальнейшие односторонние действия в отношении украинской автокефалии могут иметь самые трагические последствия для единства всего святого православия", — отметил архиерей.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.