Губернатор Кабула: экстремизм в Афганистане не имеет религиозных оснований

КАБУЛ, 2 окт — РИА Новости. Мусульманский мир един во мнении, что экспансия террористических группировок в ряде стран, в том числе в Афганистане, не имеет под собой религиозной основы, заявил в интервью РИА Новости губернатор Кабула Мохаммад Якуб Хайдари.

"После нескольких крупных собраний представителей мусульманского духовенства исламский мир единогласно пришел к выводу, что эта война не имеет под собой религиозной почвы. Раньше единого мнения на этот счет не было. Сегодня же духовенство и в Индонезии, и в Саудовской Аравии, и в Афганистане отвергает эту войну. На фоне этого боевики теряют поддержку", — сказал Хайдари.

Губернатор сообщил, что в Афганистане террористы не пользуются широкой поддержкой местного населения, и потому, как правило, прибегают к запугиванию и шантажу. "Сейчас боевики собирают дань. Они приходят в любую деревню и говорят: "Кормите людей". А народ там и так бедный. Народ устал от этой войны и устал от них. Но, когда они очень хорошо подготовлены, им удаётся запугать большое количество людей. Люди добровольно с ними не делятся", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, антиправительственные группировки проводят в Афганистане масштабную пропагандистскую работу, главным образом, среди бедных слоев населения. В своей пропаганде боевики апеллируют, прежде всего, к низким экономическим показателям в стране, а также к фактическому отсутствию промышленности и собственного производства.

"Между тем, что они предлагают людям? Они уже однажды правили здесь — и ничего не добились, а только создали международную террористическую сеть и вернули страну к средневековью. Какое у них прошлое, такое и настоящее: ничего хорошего народу они предложить не могут. А то, что они агитируют, естественно. На войне это одна из наиболее часто используемых тактик", — отметил высокопоставленный афганский чиновник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.