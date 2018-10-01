В избрании главы автокефалии примут участие и архиереи УПЦ, заявил Филарет

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Глава неканонической церкви на Украине патриарх Филарет заявил, что после того, как Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии, руководитель единой поместной автокефальной церкви будет избран на объединительном Соборе, в который войдут представители всех религиозных православных структур в стране, в том числе канонической УПЦ. Подтверждения со стороны УПЦ при этом нет.

"Глава Украинской церкви будет избран на Соборе объединительном, а Собор объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата — это 41 архиерей, 12 архиереев автокефальной церкви, десять архиереев Московского патриархата", — цитирует Филарета сайт украинского "5 канала".

По его словам, главу поместной церкви изберут только после того, как Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.

Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу. Польская православная церковь призвала не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с одним из самых тяжелых периодов церковной истории ХХ века. В Московском патриархате также не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество, заявлял глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Архиерейский Синод Русской православной церкви за рубежом возмутился решением патриарха Варфоломея назначить в Киев своих экзархов и предупредил об угрозе единству мирового православия. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявлял, что Константинопольский патриархат не имел морального и канонического права вмешиваться в дела Украины и присылать в стану своих экзархов.