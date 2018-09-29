Патриарх Феодор II пообещал рассказать всем предстоятелям о положении УПЦ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II в ходе визита в Одессу, где он находится на этой неделе, призвал верующих Украинской православной церкви хранить верность УПЦ и пообещал донести информацию о непростом положении церкви на Украине до всех предстоятелей поместных православных церквей.

"Я всегда с вами. Я сделаю все, насколько хватит моих сил, чтобы известить всех о положении церкви в Украине — всех предстоятелей православных церквей. Чтобы православная церковь Украины оставалась единственной канонической православной церковью, и Господь бы всегда давал ей свои блага. Величайший грех будет, и за него придется отвечать на Страшном суде, если здесь прольется хотя бы одна капля крови", — сказал патриарх Феодор после богослужения в Свято-Троицком соборе Одессы, обращаясь к митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу и ко всем собравшимся в храме.

По словам предстоятеля Александрийской церкви, уже через день он уедет в Африку, "чтобы строить новые церкви, школы и больницы".

"Но у меня всегда сердце будет переполнено любовью за вас и за митрополита Агафангела… Ваша церковь — единственная каноническая церковь в Украине. Я хочу вас попросить, чтобы вы оставались верными перед лицом Христа своей церкви. Все это произойдет, если мы научимся молиться и надеяться на Христа", — добавил патриарх.

При этом он напомнил, что самой большой проблемой православной церкви во всем мире всегда были ереси и расколы.

По информации Одесской епархии, в пятницу вечером, накануне дня памяти преподобного Кукши Одесского, патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II возглавил праздничное всенощное бдение в соборе в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Вместе с ним богослужение совершали митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, а также около 20 архиереев Украинской православной церкви. Видеозапись службы выложена на сайте Одесской епархии УПЦ.

Ранее несколько лет патриарх Феодор был экзархом (представителем) Александрийского патриархата на подворье в Одессе.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.