В РПЦ рассказали, кто может снять анафему с бывшего митрополита Киевского

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Снятие анафемы с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко зависит только от Русской православной церкви, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя вопрос о возможности подобного действия со стороны Константинопольского патриархата.

"Возможность пересмотра этого решения теоретически существует, но она находится в компетенции той Церкви, которая соответствующие канонические прещения и наложила. Конечно, когда случилось такое экстраординарное событие — сначала лишение сана, а потом даже и отлучение от Церкви бывшего киевского митрополита, когда-то бывшего местоблюстителем патриаршего престола нашей Церкви и одного из очевидных кандидатов на патриаршество в ней, — об этом были уведомлены все православные поместные церкви мира. И они приняли к сведению и подтвердили свое согласие с этим решением, в том числе и Константинопольский патриарх", — сказал Балашов. По его словам, в церковном архиве хранится соответствующее письмо патриарха Варфоломея.

"Священные каноны не позволяют какого-то другого порядка пересмотра этого прещения", — отметил замглавы ОВЦС.

При этом он напомнил, что бывший Киевский митрополит Филарет Денисенко осенью минувшего года обращался с соответствующим прошением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Архиерейскому Собору РПЦ. Однако буквально на следующий день после того, как Архиерейский Собор рассмотрел это обращение, Филарет дезавуировал своё заявление.

"Мы можем только предполагать, что это был результат какого-то политического воздействия со стороны светских лиц, потому что если говорить о лицах религиозных, то ближайшие советники этого человека лично доставили в Москву его грамоту с его прошениями. Значит, по всей видимости, речь идет о каком-то вмешательстве в этот процесс извне", — предположил Балашов.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.