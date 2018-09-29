РПЦ выступила за принятие документа о порядке предоставления автокефалии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Русская православная церковь выступает за принятие документа, регламентирующего порядок предоставления автокефалии поместными православными церквями мира, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Русская православная церковь неоднократно предлагала и, в меру своих возможностей, настаивала на том, чтобы вопрос о способе предоставления автокефалии был рассмотрен на Всеправославном соборе, и в том случае, если бы не удалось достигнуть полного предварительного консенсуса по всей процедуре, — закрепить соборным решением хотя бы те области, по которым консенсус был достигнут более чем за два десятилетия до Критского собора", — сказал священнослужитель.

Он пояснил, что в ходе заседания межправославной подготовительной комиссии в 1993 году было принято решение о том, что первым шагом к предоставлению автокефалии является обращение Собора епископов соответствующей церковной территории к собору епископов Матери-Церкви. Причем из текста было совершенно ясно, что "Матерь-Церковь" в данном случае означает ту автокефальную поместную церковь, частью которой в настоящее время является желающая отделиться от нее территория.

"Вторым шагом является, после положительного решения Собора Матери-Церкви, направление соответствующей информации Константинопольскому патриарху, обязанностью которого является осуществление дальнейшей межправославной координации с целью выявления общеправославного консенсуса, который является непременным условием предоставления автокефалии. На заседании той же комиссии в 2009 году было единогласно уточнено, что с этой целью Константинопольский патриарх приглашает предстоятелей автокефальных церквей для совместного подписания томоса об автокефалии", — сказал Балашов.

Замглавы ОВЦС подчеркнул, что эти положения являются "областью согласия всех общепризнанных автокефальных поместных православных церквей, скрепленного подписями их представителей и в большинстве Церквей одобренного решениями их Священных Синодов".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и о том, что епископы РПЦ не могут служить вместе с архиереями Константинопольской церкви. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата.