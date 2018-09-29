Легойда заявил, что РПЦ не владеет церковным имуществом на Украине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Русской православной церкви ошибочно приписывают владение церковным имуществом и денежными средствами на Украине, однако "этого не существует в природе", заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"К сожалению, существует стойкий стереотип о том, что на Украине существует имущество не Украинской православной церкви, а Русской православной церкви, точнее, Москвы, что Москва претендует на это имущество или получает какие-то отчисления из Киева. Я вам официально заявляю: этого не существует в природе", — заверил он.

Представитель РПЦ добавил, что "не существует никаких тайных каналов передачи денег, владения имуществом на Украине". Каноническая Украинская православная церковь "самостоятельно принимает все свои решения, и все то, чем она владеет, относится только к Украине", — сказал Легойда.

"Я считаю, что церковную проблему на Украине нужно рассматривать не в имущественной плоскости, а в плоскости возможностей для людей реализовывать свое право на религиозную жизнь", — добавил глава синодального отдела.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.