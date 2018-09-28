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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

На Украине радикалы захватили храм и ранили двух прихожан

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (114)
(обновлено: 21:22 28.09.2018)
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© Фото : Івано-Франківська єпархіяСвято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, УкраинаСвято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, Украина
© Фото : Івано-Франківська єпархія

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экстремисты из националистической организации "Правый сектор"* захватили здание храма канонической Украинской православной церкви на западе страны, сообщается на сайте УПЦ.

Крест в огне
© Depositphotos / noskaphoto
"Даже большевики не делали так". Верующие Украины готовятся к страшному
Отмечается, что несколько прихожан и настоятель храма получили ранения.

Инцидент произошел сегодня днем в Свято-Троицком храме поселка Богородчаны Ивано-Франковской области.

Нападающие взломали двери и разбили окна, сообщили в УПЦ. Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку. Пострадал и настоятель протоиерей Владимир Шувар.

Очевидцы сообщают, что радикалы проникли в храм через внутренний двор, выгнали прихожан и сменили замки.

Инцидент предвещает трагедию всей стране

В Московском патриархате считают, что инциденты, подобные тому, что произошел сегодня в Ивано-Франковской области, могут начаться по всей стране, если власти продолжат вмешиваться в жизнь церкви.

"Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине, в случае если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины", — замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

На бытовой почве

Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В РПЦ прокомментировали нападение радикалов на храм на западе Украины
В пресс-службе Ивано-Франковского областного управления Национальной полиции заявили, что причина нападения на храм — конфликт вокруг помещений.

"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры — Митрополичних палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря по улице Шевченко на баланс музыкальной школе, против такого решения выступил представитель УПЦ МП, который обратился в полицию", — говорится в сообщении полиции.
В ведомстве утверждают, что проверяют обстоятельства инцидента, но других причин конфликта, в том числе на межконфессиональной почве, не установили. Там также не увидели никаких противозаконных действий в отношении храма.

Радикалы угрожают захватить лавру

Радикалы на Украине угрожают захватить Киево-Печерскую лавру, заявил ее наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. По его словам, поступают угрозы и в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.

Споры вокруг автокефалии

Свернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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В Житомире радикалы разгромили кафе за публикацию карты Украины без Крыма
В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что Украина вскоре получит автокефалию, потому что "у нее есть право на получение статуса". В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство.

Константинопольский патриархат опубликовал 29-страничное "обоснование" своего права на предоставление автокефалии украинской церкви со ссылкой на исторические документы. Там заявили, что у РПЦ нет права на Украинскую церковь, так как передача Киевской митрополии в юрисдикцию Москвы в XVII веке "носила временный характер".

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов опроверг право Константинополя на подобные действия. По его словам, "в документах этого нет".

"Мы хотели бы задать вопрос нашим братьям — из каких именно документов они вынесли такие суждения. Или может ознакомиться с теми документами, которые до сих пор остались вне сферы нашего внимания. Хотя я сомневаюсь, что такие существуют", — добавил он.

*Организация, запрещенная в России

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Olegek rig
По моему это чистейшей воды фашизм.
21:04
28.09.2018
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